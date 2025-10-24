BIST 11.020
DOLAR 41,98
EURO 48,80
ALTIN 5.489,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sivas'ta şehit babasıyla tartışan halk otobüsü şoförüne gözaltı!

Sivas'ta şehit babasıyla tartışan halk otobüsü şoförüne gözaltı!

Sivas'ta toplu taşıma aracında şehit babasıyla tartışan ve hakaret eden halk otobüsü şoförü gözaltına alındı.

Abone ol

Kentte hizmet veren bir özel halk otobüsünde şehit babası Kaya Duran Kıraç ile tartışan halk otobüsü şoförü M.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta şehit babasıyla tartışan halk otobüsü şoförüne gözaltı! - Resim: 0

Olay: Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde şehit babası Kıraç ile tartışan şoför M.B, görevinden süresiz uzaklaştırılmış, halk otobüsü 3 ay süreyle toplu taşımadan men edilmiş, sahibine ise en üst seviyeden para cezası uygulanmıştı.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci ve şehit babası Kıraç, M.B. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP kurultay davasının reddedilmesiyle borsa İstanbul coştu
CHP kurultay davasının reddedilmesiyle borsa İstanbul coştu
Galatasaray KAP'a bildirdi! Dev anlaşma
Galatasaray KAP'a bildirdi! Dev anlaşma
Mutlak Butlan davası düştü! AK Parti cephesinden ilk açıklama Şamil Tayyar'dan geldi: Sorun CHP'nin iç sorunu
Mutlak Butlan davası düştü! AK Parti cephesinden ilk açıklama Şamil Tayyar'dan geldi: Sorun CHP'nin iç sorunu
Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'de yarışacağı plaka belli oldu
Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'de yarışacağı plaka belli oldu
CHP mutlak butlan davası kararı çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına mı dönüyor
CHP mutlak butlan davası kararı çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına mı dönüyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nuda feci kaza! TIR'a arkadan çarptı
Kuzey Marmara Otoyolu'nuda feci kaza! TIR'a arkadan çarptı
Rusya'dan önemli açıklama: ''Moskova dahil birçok bölgede 136 Ukrayna İHA'sını yok ettik!''
Rusya'dan önemli açıklama: ''Moskova dahil birçok bölgede 136 Ukrayna İHA'sını yok ettik!''
Stuttgart maçında tekme yemişti! Fenerbahçeli yıldızın son hali inanılmaz
Stuttgart maçında tekme yemişti! Fenerbahçeli yıldızın son hali inanılmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar CHP tehdidi Gazze ve Eurofighter uçakları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar CHP tehdidi Gazze ve Eurofighter uçakları
Sınav sistemi değişiyor! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilere müjdeyi verdi!
Sınav sistemi değişiyor! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilere müjdeyi verdi!
Ünlü iş insanı Özkan Halaç'ın halasının evinde 500 kilo altın yakalandı! Kilerde bulundu 'miras' dediler
Ünlü iş insanı Özkan Halaç'ın halasının evinde 500 kilo altın yakalandı! Kilerde bulundu 'miras' dediler
e-Devlet'te yeni hizmet! Hepsi tek ekranda görünecek
e-Devlet'te yeni hizmet! Hepsi tek ekranda görünecek