BIST 11.002
DOLAR 41,98
EURO 48,80
ALTIN 5.490,43
HABER /  EKONOMİ

CHP kurultay davasının reddedilmesiyle borsa İstanbul coştu

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın "konusuz kalması" sebebiyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmesi piyasalarda olumlu karşılandı. Bİst 100 endeksi 11 bin puanın üzerinde çıktı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 değer kazanarak 10.608,26 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,57 puan ve yüzde 0,86 artışla 10.699,82 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi yüzde 0,75 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile orman kağıt basım oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 10.800 ve 10.900 seviyeleri direnç, 10.600 ve 10.500 seviyeleri ise destek konumunda izleniyor.

Yükseliş güçlendi

Borsa İstanbul'da, yurt içinde siyasi ve gündeme yönelik gelişmelerle yükseliş güçlendi. CHP Kurultay Davası'nın reddedilmesiyle endekse hızlı alımlar geldi. 

BIST 100 endeksinde yükseliş hızlanarak yüzde 4'ün üzerine çıkarak 11 bin puanın üzeri görüldü. Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 7'yi aşarken, sınai ve hizmetlerde de yüzde 2'nin üzerinde prim görüldü. 

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 11 baz puan düşüşle 256 puan seviyesine geriledi.

