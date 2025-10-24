BIST 11.002
DOLAR 41,98
EURO 48,80
ALTIN 5.490,43
HABER /  EKONOMİ

Akbank'tan yılın 9 ayında 38 milyar 908 milyon lira konsolide net kar

Akbank'tan yılın 9 ayında 38 milyar 908 milyon lira konsolide net kar

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "2025'in ilk dokuz ayında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 1 trilyon 747 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 224 milyar lira seviyesine çıkardık." dedi.

Abone ol

Akbank, 2025'in 9 ayında 38 milyar 908 milyon lira konsolide net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 9 aylık döneme ilişkin bilançosunu açıklayan Akbank, Türk ekonomisine 2 trilyon 224 milyar lira kredi desteği sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, 3'üncü çeyreğin küresel belirsizliklerin devam ettiği ancak yurt içinde finansal istikrarın güç kazandığı bir dönem olarak öne çıktığını belirtti.

Gür, enflasyondaki düşüş eğilimi ve azalan dalgalanmalarla birlikte başlayan faiz indirimlerinin ekonomide yeniden normalleşme sürecinin önünü açtığını vurguladı.

Akbank'ın bu dönemde de Türk ekonomisine desteğini kararlılıkla sürdürdüğünün altını çizen Gür, 2025'in 9 ayında ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 1 trilyon 747 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 224 milyar lira seviyesine çıkardıklarını aktardı.

Toplam mevduatlarının 2 trilyon 27 milyar liraya, aktiflerinin ise 3 trilyon 231 milyar liraya ulaştığının bilgisini paylaşan Gür, şunları kaydetti:

'Yüzde 19,3 düzeyindeki güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 2025 yılının ilk dokuz ayında 9 milyar 658 milyon lira vergi gideri sonrası 38 milyar 908 milyon lira konsolide net kar elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.'

ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta şehit babasıyla tartışan halk otobüsü şoförüne gözaltı!
Sivas'ta şehit babasıyla tartışan halk otobüsü şoförüne gözaltı!
CHP kurultay davasının reddedilmesiyle borsa İstanbul coştu
CHP kurultay davasının reddedilmesiyle borsa İstanbul coştu
Galatasaray KAP'a bildirdi! Dev anlaşma
Galatasaray KAP'a bildirdi! Dev anlaşma
Mutlak Butlan davası düştü! AK Parti cephesinden ilk açıklama Şamil Tayyar'dan geldi: Sorun CHP'nin iç sorunu
Mutlak Butlan davası düştü! AK Parti cephesinden ilk açıklama Şamil Tayyar'dan geldi: Sorun CHP'nin iç sorunu
Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'de yarışacağı plaka belli oldu
Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'de yarışacağı plaka belli oldu
CHP mutlak butlan davası kararı çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına mı dönüyor
CHP mutlak butlan davası kararı çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına mı dönüyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nuda feci kaza! TIR'a arkadan çarptı
Kuzey Marmara Otoyolu'nuda feci kaza! TIR'a arkadan çarptı
Rusya'dan önemli açıklama: ''Moskova dahil birçok bölgede 136 Ukrayna İHA'sını yok ettik!''
Rusya'dan önemli açıklama: ''Moskova dahil birçok bölgede 136 Ukrayna İHA'sını yok ettik!''
Stuttgart maçında tekme yemişti! Fenerbahçeli yıldızın son hali inanılmaz
Stuttgart maçında tekme yemişti! Fenerbahçeli yıldızın son hali inanılmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar CHP tehdidi Gazze ve Eurofighter uçakları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar CHP tehdidi Gazze ve Eurofighter uçakları
Sınav sistemi değişiyor! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilere müjdeyi verdi!
Sınav sistemi değişiyor! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilere müjdeyi verdi!
Ünlü iş insanı Özkan Halaç'ın halasının evinde 500 kilo altın yakalandı! Kilerde bulundu 'miras' dediler
Ünlü iş insanı Özkan Halaç'ın halasının evinde 500 kilo altın yakalandı! Kilerde bulundu 'miras' dediler