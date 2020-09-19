Beşiktaş-Antalyaspor Süper Lig maçı (CANLI İZLE)

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesinde Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Milli futbolcu Dorukhan Toköz, kadroda kendine yer buldu.

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Yeni sezonun Vodafone Park'ta oynanacak ilk karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İki takım da sezonun ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerken, Antalyaspor evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

BEŞİKTAŞ 0-0 ANTALYASPOR (CANLI YAYIN)

MAÇIN CANLI SKORU BURADA OLACAK

İŞTE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Mensah, Boyd, Hasic, Larin.

ANTALYASPOR: Boffin, Eren, Kudryashov, Veysel, Bünyamin, Nuri Şahin, Hakan, Doğukan, Fredy, Amilton, Jahovic.

OĞUZHAN'IN OYNAMIYOR

Beşiktaş'ta Trabzonspor ile oynanan sezonun ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavisi süren Oğuzhan Özyakup'unmaçta görev almaması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN TAKIMININ BAŞINDA OLAMAYACAK

Siyah-beyazlı ekipte yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için Trabzonspor maçında takımının başında yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, karantina süresi devam ettiği için oynanacak mücadelede de kulübede olmayacak.