BIST 1.112
DOLAR 7,56
EURO 8,96
ALTIN 473,93
HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Antalyaspor Süper Lig maçı (CANLI İZLE)

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesinde Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Milli futbolcu Dorukhan Toköz, kadroda kendine yer buldu.

Abone ol

Yeni sezonun Vodafone Park'ta oynanacak ilk karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İki takım da sezonun ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerken, Antalyaspor evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

BEŞİKTAŞ 0-0 ANTALYASPOR (CANLI YAYIN)

MAÇIN CANLI SKORU BURADA OLACAK

İŞTE İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Mensah, Boyd, Hasic, Larin.

ANTALYASPOR: Boffin, Eren, Kudryashov, Veysel, Bünyamin, Nuri Şahin, Hakan, Doğukan, Fredy, Amilton, Jahovic.

OĞUZHAN'IN OYNAMIYOR
Beşiktaş'ta Trabzonspor ile oynanan sezonun ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavisi süren Oğuzhan Özyakup'unmaçta görev almaması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN TAKIMININ BAŞINDA OLAMAYACAK
Siyah-beyazlı ekipte yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için Trabzonspor maçında takımının başında yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, karantina süresi devam ettiği için oynanacak mücadelede de kulübede olmayacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor, Denizli deplasmanından 3 puan çıkaramadı
Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provakasyon Yavuz'un etrafında uçtular
Mesut Yılmaz'dan kötü haber doktorları umudu kesti
CHP'li Muharrem İnce'den, Bahçeli'ye 'TTB' tepkisi: Elini çek, onlar biz ölmeyelim diye ölüyor
Son dakika Binali Yıldırım ve eşi koronavirüsü atlattı! Son testler negatif çıktı
Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar eczanelerde satışa çıkıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da kaçak elektrik çekmek isterken canından oldu
Çin'de yeni salgın paniği: Brussella bakterisi binlerce kişiye bulaştı
Kuzey Marmara Otoyolu 5. etabı açıldı
İsmi Beşiktaş ve F.Bahçe ile anılan Nazım Sangare ilk kez açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Diyarbakır’da dev projelerin müjdesini verdi
1. sınıf matematik konuları uzamsan ilişkiler konu anlatımı
Yorumlar