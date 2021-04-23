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Bakan Süleyman Soylu'dan 'Thodex' açıklaması! 31 milyon lirasına el konuldu

Yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'le ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar geldi. Özer'in Arnavutluk'a 290 bin dolar götürdüğünü belirten Soylu, bankalardaki 31 milyon lirasına el konulduğunu söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika 'Thodex' açıklaması geldi. Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konulduğunu belirten Bakan Soylu, Arnavutluk'a sadece 290 bin dolarla giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi. İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları...

- Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı.

- (Thodex'in kurucu Faruk Fatih Özer) Zannediyorum 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş Arnavutluk'a girerken. Onu da biliyoruz, onu da oradan teyit ettik.

- Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu.

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