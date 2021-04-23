DENİZLİ valisiyken trafik kazasında yaşamını yitiren Recep Yazıcıoğlu'nun kullandığı 1996 model makam aracı, internetten 260 bin liraya satışa çıkarıldı.

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Denizli valisiyken 2003 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Recep Yazıcıoğlu'nun kullandığı makam aracı, kentteki bir oto galeri tarafından internet üzerinden satışa çıkarıldı.

260 bin lira fiyat

Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli'de görev yapan, 'Efsane Vali' olarak anılan Yazıcıoğlu'na kentte kullanması için tahsis edilen 1996 model cip, 260 bin lira fiyatla ilana konuldu. Galeri tarafından ilanın başlığında, 'Vali Recep Yazıcıoğlu Makam Aracı' ifadelerine yer verildi.

Valilik açık artırmayla satmış

Galeri sahibi Burak Soymaç, Vali Yazıcıoğlu'nun Denizli ve Türkiye için önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Vali Yazıcıoğlu'nun makam aracının valilik tarafından açık arttırmayla 2018'de satıldığını, aracı alan kişinin kendileri aracılığıyla satışa sunduğunu söyledi.

"Çok yoğun bir ilgi var"

ok özel bir aracın satışa çıktığını ifade eden Soymaç, "Bir müşterimiz 2 yıl önce Denizli Valiliği'nin yaptığı açık arttırmaya katılıp bu aracı satın almış. Çok fazla binmemiş. Satmak istedi ve bize getirdi. Galerimizde sergileyip satışa sunduk. Denizli'nin eski valilerinden Recep Yazıcıoğlu'nun kullandığı makam arabası olması dolayısıyla çok yoğun bir ilgi var. 260 bin lira fiyatla satışa çıkardık. Talep çok, telefonlarım susmuyor. Kısa sürede satılacağını düşünüyorum. Satılmazsa bu özel aracı kendimiz alıp galerimizde sergilemeyi düşünüyoruz" dedi.

Recep Yazıcıoğlu kimdir?: 2 Haziran 1948 yılında Trabzon, Köprübaşı’nda doğdu. Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli eski valisi olan Recep Yazıcıoğlu, kişiliği ve görev yaptığı bölgelerde halka olan yakınlığı nedeniyle, Süper Vali olarak anıldı.

Eğitim hayatı ve ilk çalışma yılları

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamladıktan sonra 1968’de Aydın’a maiyet memuru olarak atandı. 1971-1984 yılları arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. 1975 yılında da asteğmen olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında askerlik görevini tamamladı.

1984 yılında 36 yaşında en genç vali olarak Tokat Valiliği’ne atanan Recep Yazıcıoğlu 14 Ağustos 1989’da Aydın Valisi olarak göreve başladı. 19 Ağustos 1991 tarihinde Erzincan Valiliği’ne, 26 Eylül 1999’da Merkez Valiliği’ne, 30 Ocak 2003’te de Denizli Valiliği’ne getirildi.

Vali Yazıcıoğlu Erzincan Valiliği sırasında doğa sporları ile uğraşmış ve yörenin doğa sporları turizmine açılmasına katkı sağlamıştır. Doğa sporlarına özellikle rafting’e olan ilgi ve katkısı Denizli Valiliği sırasında da devam etmiştir. Denizli’nin Acıpayam İlçesi’ne bağlı Eskiköy’de vatandaşlar tarafından yaptırılarak iki köyü birbirine bağlayan köprüye trafik kazasında yaşamını yitiren eski Valisi Recep Yazıcıoğlu’nun adı verildi.

Hayatı dizi-film oldu

Yazar Ayşe Kulin tarafından kaleme alınan Köprü adlı romandan esinlenilerek çekilen ve Star TV’de Erzincan Valiliği sırasında yapılması için büyük emek harcadığı Başpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Köprüsü’nün konu edildiği bir dizi film yayınlanmıştır. Dizide valiyi sanatçı Erdal Beşikçioğlu canlandırmıştır. Valinin karakter ismi dizideki ve diziden sonra devam eden “Vali” filminde Faruk Yazıcı’dır.

9 Ocak 2009’da gösterime giren Vali filminde ise Vali Recep Yazıcıoğlu’nun Denizli’deki Uranyum rezervlerini Amerikan firmasının kullanımına açmadığı için suikaste kurban gittiği iddia edilmişti.