Doğu Perinçek Hadi Özışık'ın canlı yayınında açıklayacak! Çin'de şirketleri var mı
VATAN Partisi lideri Doğu Perinçek, Hadi Özışık'ın Youtube kanalında canlı yayına çıkıyor. Cumartesi günü saat 22:00'de Hadi Özışık ve Gürkan Hacır gündem ve hakkındaki iddialarla ilgili her soruyu soracak, Perinçek de canlı canlı cevaplayacak.Abone ol
İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i konuk ediyor.
Son yıllarda tartışmaların odağından hiç inmeyen, yaptığı çıkışlarla sürekli gündemde kalan Doğu Perinçek, Cumartesi akşamı saat 22:00'de canlı yayında olacak.
Hadi Özışık ve Gürkan Hacır soracak, Vatan Partisi lideri Perinçek cevap verecek. İzleyiciler de canlı yayında Perinçek'e sorularını yöneltebilecekler...
Canlı yayın www.youtube.com/hadiozisik kanalında saat 24 Nisan Cumartesi saat 22:00'de ekranda olacak...