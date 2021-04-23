MUĞLA Akyaka'da bulunan Azmak Deresi ile ilgili bir paylaşıma resmi sosyal medya hesabında yer veren NASA, paylaşımın altına ' Vay be... Güzelliğini yaşayın' notunu ekledi.

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği ‘Dünya Turnuvası’ adlı online fotoğraf yarışmasında Astronot Kate Rubins tarafından 12 Eylül 2016’da çekilen Van Gölü fotoğrafı birinci seçilmişti.

NASA bu kez yaptığı paylaşımla Muğla'yı heyecanlandırdı. NASA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Azmak Nehri'nin güzelliğine vurgu yapılırken, “Vay be... Güzelliğini yaşayın” notu düşüldü.

‘Sakin Şehir’ olarak da anılan Akyaka'da bulunan Azmak Deresi, su samurundan deniz kaplumbağasına onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitlerine ev sahipliği yapıyor.

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği dere tekne veya kanoyla gezilebiliyor.