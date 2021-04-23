Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem: Kripto para düzenlemeleri yolda

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Merkez Bankası, MASAK ve SPK'nın kripto paralara yönelik düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını ve yeni düzenlemenin en kısa süre içinde hayata geçirileceğini söyledi. Thodex dolandırıcılığına ilişkin de konuşan Ertem, "Şifreler kripto paracıların elindeyse yatırımları konusunda endişe etmeleri gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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CNN Türk’e konuk olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, kripto paralara yönelik düzenlemelerin yolda olduğunu açıkladı. Ertem "Merkez Bankası'nın yaptığı ön düzenleme. Arkası gelecektir. Kripto para borsaları var. Belli denetim ve güvence vermeye yönelik olması gerekiyor. Platformlarla ilgili düzenleme yapılması lazım. Merkez Bankası, para yerine kullanılmasını yasakladı. Aracı kurumlardan para transferinin önüne geçti. Son olay da ortaya çıkarıyor ki, bunların sermaye yeterlilikleri, lisanslamaları olması lazım. Bu konuda ilgili kurumlarımız MASAK, SPK, Merkez Bankası gibi bunun üzerinde çalışıyorlar. Reform programımızda da var. Çalışmalar bittiğinde bunun hukuki bir üst yapısı olmuş olacak. Yatırımcılar belki böyle güvende olabilir" dedi.

"Şifreler kripto paracıların elindeyse..."

Son yaşanan Thodex dolandırıcılığına ilişkin de açıklamalarda bulunan Ertem, şifrelerin yatırımcının elinde olması durumunda cüzdanlarına ulaşmaları konusunda sorun yaşamayacağını söyledi. Ertem, şunları kaydetti:

"Paraların geri alınabileceğinin iktisatçı ve hukukçuların hesaplayacağı bir şey. Yatırılan paraların devlet güvencesi yok. Şifreler yatıranların elindeyse, cüzdanlarına ulaşmaları konusunda sorun yaşamazlar. Şifreler kripto paracıların elindeyse yatırımları konusunda endişe etmeleri gerekir diye düşünüyorum."