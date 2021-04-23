Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım açıklarında düzenlenen tatbikatlara katılan Karadeniz Filosu'ndaki 20'den fazla savaş gemisinin üslerine döndüğünü duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığı, savaşa hazırlık durumu denetimleri kapsamında; nisan ayı boyunca 812’si iki taraflı, 101’i poligonda ve 520’si askeri eğitim tesislerinde olmak üzere toplam 4 bin 48 tatbikat yapılacağını bildirmişti. Tatbikatların tüm askeri bölgelerin ve Kuzey Filosu’nun yanı sıra Kuzey bölgelerinde, Kuril Adaları’nda ve Kamçatka’da yapılacağı açıklanmıştı.

Son dakika gelişmesine göre; Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım açıklarında düzenlenen tatbikatlara katılan Karadeniz Filosu'ndaki 20'den fazla savaş gemisinin üslerine döndüğünü duyurdu.