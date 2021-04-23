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Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndaki savaş gemileri üslerine döndü

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım açıklarında düzenlenen tatbikatlara katılan Karadeniz Filosu'ndaki 20'den fazla savaş gemisinin üslerine döndüğünü duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığı, savaşa hazırlık durumu denetimleri kapsamında; nisan ayı boyunca 812’si iki taraflı, 101’i poligonda ve 520’si askeri eğitim tesislerinde olmak üzere toplam 4 bin 48 tatbikat yapılacağını bildirmişti. Tatbikatların tüm askeri bölgelerin ve Kuzey Filosu’nun yanı sıra Kuzey bölgelerinde, Kuril Adaları’nda ve Kamçatka’da yapılacağı açıklanmıştı.

Son dakika gelişmesine göre; Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım açıklarında düzenlenen tatbikatlara katılan Karadeniz Filosu'ndaki 20'den fazla savaş gemisinin üslerine döndüğünü duyurdu.

Rusya, geçici olarak Kırım ve Karadeniz’in bir bölümünü uçuşlara kapattığını açıklamıştı. Havacılar için ikaz mesajlarının yayımlandığı NOTAM sistemindeki bildiride, 20-24 Nisan 2021 tarihleri arasında Kırım kıyısını ve Karadeniz’in uluslararası sularının bir bölümünü uçuşlar için “tehlikeli” olarak belirtilmişti.

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