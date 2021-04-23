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23 Nisan'da en acı kaza: Çanakkale'de 2 yaşındaki kız çocuğu kamyonetin altında kaldı

23 Nisan'da Çanakkale'den gelen haber kahretti. 2 yaşındaki kız çocuğu, Çocuk Bayramında kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

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Olay, Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 2 yaşındaki Rimas Tel Cıbnıy bir kamyonun altında kaldı. 

Kazayı görenler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sürücü olay yerinden kaçarken kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ilk yapılan incelemelerde küçük kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Rimas Tel Cıbnıy’ın cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri de aracın sürücüsü olduğu iddia edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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