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Dünyanın konuştuğu Japon: Pahalı hediyeler için 35 kadınla aynı anda ilişki yaşadı

JAPONYA'da her birine evlilik düşündüğünü söyleyerek 35 kadınla aynı anda ilişki yaşayan adamın, kadınlardan hediye almak için hepsine farklı doğum günü tarihi söylediği ortaya çıktı. Kadınların şikayeti üzerine harekete geçen polis, adamı 'dolandırıcılık' suçundan tutukladı.

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Japonya'da bir pazarlama şirketinde yarı zamanlı olarak çalışan 39 yaşındaki Takashi Miyagawa, akıllara durgunluk veren bir olaya imza attı. İşi sayesinde tanıştığı 35 kadınla aynı anda 'evlilik vaadi' vererek ilişki yaşayan adam, hediye alarak maddi çıkar elde edebilmek için her birine farklı bir doğum tarihi söyledi.

Birkaç kadının durumu fark etmesi üzerine birbirlerine ulaşarak şikayet etmesi üzerine harekete geçen polis Miyagawa'nın sabit bir adresi olmadığını belirledi.

Pahalı hediyeler almış
Asıl doğum tarihi 13 Kasım Takashi Miyagawa'nın kadınlardan birine 22 Şubat, birine Haziran, bir başkasına ise Nisan ayında doğduğunu söyleyerek yılın farklı dönemlerinde kadınlardan pahalı hediyeler aldığı ortaya çıktı. 

Sayı 35'i de aşabilir
Miyagawa, şikayetlerin ardından 'dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı. Hakkındaki soruşturma devam ederken, kandırdığı kadınların sayısının 35'i aşabileceği tahmin ediliyor.

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