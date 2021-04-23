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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık koltuğunu 4'üncü sınıf öğrencisi Azad'a bıraktı

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, koltuğunu çocuk evinde kalan 4'üncü sınıf öğrencisi Azad'a (10) bıraktı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Keçiören Kocatepe İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Azad ve öğretmenini kabul etti. Bakan Yanık, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuk evinde kalan Azad'a bıraktı. Azad, 'Bayrak' şiiri ve İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okudu.

Bakan Yanık, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada örneği olmadığını belirterek, "Bu bizim kültürümüzün, bizim devlet geleneğimizin çocuklara ne kadar büyük kıymet verdiğinin göstergesi. Bugün sembolik olarak da olsa bakanlık koltuğunu Azad kardeşime bıraktım. Azad son derece başarılı ve akıllı bir çocuk. Bizim çocuk evlerimizde kalan kardeşimiz. Okulunda çok başarılı; İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını biliyor, 'Bayrak' şiirini biliyor ezberden. Gerçekten koltuğu hak eden bir bakana devrettim ben de ve doğrusu çok mutluyum" dedi.

Bakan Yanık, sosyal ve ekonomik destek programlarına da değinerek, "Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak gerek ev tipi çocuk evlerimizde gerekse de çocuklarımız için ailesi yanında desteklerimize devam ediyoruz. Başta sosyal ve ekonomik destek programı, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklar için yapılan, çocukların aile ortamından kopmaması için yapılan bir destek. Onun dışında kuruluşlarımızda desteklerimiz ve hizmetlerimiz devam ediyor. 1369 kuruluşumuzda bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Bu hizmetler kapsamında destek olduğumuz, kendisine hizmet etmekten büyük memnuniyet duyduğumuz çocuklarımızdan birisi de Azad. Azad gelecekte polis olmak istiyor; ama bakanlıktan başladı. İnşallah ileride de polis olarak hepimizi koruyacak" diye konuştu. 

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