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Akdeniz’de batan göçmen botunda acı bilanço! BM duyurdu

BM, Akdeniz'de Libya açıklarında son bir kaç günde lastik botların batması sonucu 172 düzensiz göçmenin yaşamını yitirmiş olabileceğini bildirdi.

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Akdeniz'in orta kesiminde düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun dün akşam saatlerinde battığı ve en az 100 göçmenin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Cenevre merkezli Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orta Akdeniz'de meydana gelen deniz kazasında en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğine dair raporlar olduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, "Bu son trajediden dolayı üzüntü duyuyoruz ve devletlere Akdeniz'de arama kurtarma gemilerini yeniden konuşlandırma çağrımızı yineliyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

172 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi
Son dakika gelişmesine göre; BM, Akdeniz'de Libya açıklarında son bir kaç günde lastik botların batması sonucu 172 düzensiz göçmenin yaşamını yitirmiş olabileceğini bildirdi.

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