BIST 1.345
DOLAR 8,34
EURO 10,07
ALTIN 478,86
HABER /  SPOR
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Dallas Mavericks, Lakers'ı Luka Doncic'in etkili oyunuyla yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 30 sayı kaydettiği mücadelede Los Angeles Lakers'ı 115-110 mağlup etti.

Abone ol

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren ekiplerden Mavericks, Lakers'ı yenerek sezonun 32. galibiyetini aldı.

Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Mavericks'te Luka Doncic 30 sayı, 8 asist, Kristaps Porzingis ise 19 sayı, 6 ribauntluk katkı sağladı.

Lakers'ta Dennis Schröder'in 25 sayı, 13 asistlik "double-double"ı ile Kentavious Caldwell-Pope'un 29 sayısı kazanmak için yeterli olmadı. Sakatlığının ardından yaklaşık 2,5 ay sonra parkelere dönün Anthony Davis, 17 dakika süre aldı ve 4 sayı, 4 ribaunt kaydetti.

76ers'tan üst üste 3. mağlubiyet
Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle forma giymediği maçta Milwaukee Bucks'a 124-117 yenildi.

Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 16 ribauntla Bucks'ın 36. galibiyetinde önemli pay sahibi olurken, Khris Middleton 24 sayı, 5 asist, Bobby Portis 23 sayı, 5 ribauntluk katkı verdi.

Üst üste 3. kez kaybeden 76ers'ta Joel Embiid 24 sayı, 3 ribaunt, Shake Milton 20 sayı, 4 asist, Tobias Harris de 18 sayı 6 asistlik performans sergiledi.

Sonuçlar
Orlando Magic-New Orleans Pelicans: 100-135

Boston Celtics-Phoenix Suns: 99-86

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 124-117

San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 106-91

Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 108-91

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 115-110

ÖNCEKİ HABERLER
Nevşehir'de eski hakemden acı haber geldi! Yaşam savaşını kaybetti
Kripto para vurgunu! Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten talebi
Muş'ta görenler fotoğrafını çekti! Koparmanın cezası 80 bin TL
23 Nisan mesajları yeni kısa 23 Nisan Atatürk sözleri
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten konuşmamız gerekiyor
Mesut Özil: Şimdi sıra bende
Eski Ayasofya Baş imamı Mehmet Boynukalın'ın olay 23 Nisan mesajı! AK Partili vekil tepki gösterdi
İstanbul’un Çocukları 2020 raporu 2020’de 807 çocuk evliliği gerçekleşti
Üsküdar'da 15 gün önce bankadan kasa kiralamıştı suçüstü yakalandı
AVM'ler bugün açık mı 23 Nisan'da AVM'ler kaça kadar açık?
Yorumlar