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'Alo polis' yalanına emekli hakim de inandı! 400 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı

Kendilerini polis olarak tanıtıp yüzlerce kişiyi dolandıranlar aynı yalanla bu kez emekli hakimi tuzağa düşürdü. Evinde bulunan telefon hattından örgütsel irtibatlar kurulduğunun söylenilmesi üzerine hakim, 400 bin lirasını dolandırıcılara teslim etti. Polis ekipleri bir şüpheliyi yakalarken para henüz bulunamadı.

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Telefon dolandırıcıları hakkında yapılan tüm uyarılara rağmen, yalanlara inanmaya devam edenler oluyor. Telefon dolandırıcılarının son kurbanı, bir emekli hakim oldu. Ensonhaber'in haberine göre, Hakim Y.S., kendisini arayan sahte polislerin söylediği yalanlara inandı.

Telefon dolandırıcıları, hakim Y.S.'ye evinde bulunan sabit telefon hattı üzerinden Almanya ve İsviçre gibi hatların arandığını, örgütsel irtibatlar kurulduğunu anlattı.

1 kişi yakalandı para ortada yok
Hakimin söylenen yalanlara inanması üzerine 400 bin lirayı ele geçiren dolandırıcılar kayıplara karıştı. Gerçeğin farkına varan emekli hakim, polise başvurdu. Olaya karışan şüphelilerden İ.Y. kısa sürede yakalanarak tutuklandı. 400 bin lira ise bulunamadı.

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