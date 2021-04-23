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Fatih Altaylı'ndan ilginç sözler: Ekrem İmamoğlu, Nagehan Alçı ile ekrana çıkmaya bayılıyor!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında "Ekrem İmamoğlu, Nagehan Alçı ile ekrana çıkmaya bayılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un 'Nedir Ne Değildir' programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümete yakın gazeteci Nagehan Alçı ile dikkat çeken bir diyalog yaşamıştı.

Konuyu bugünkü yazısında ele alan Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun, Nagehan Alçı ile ekrana çıkmaya bayıldığını ifade ederek, "Nagehan Alçı diye gireceğim yazıya hepiniz “Ekrem İmamoğlu” diye devam edeceksiniz, biliyorum. Yok yok, yazacağım mesele Ekrem İmamoğlu ile Nagehan Alçı arasında dün akşam bir kez daha herkesi eğlendiren diyaloglar değil.Ekrem İmamoğlu, Nagehan Alçı ile ekrana çıkmaya bayılıyor. Zayıf nokta gibi göründüğü için sürekli oradan çalışıyor ve prim yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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