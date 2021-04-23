İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu arasında yeni polemik. Göksu, İBB yönetiminin cuma namazı kılmaya gitmek isteyen personele 'ibadet formu' imzalatarak fişlediğini iddia etti. İmamoğlu ne cevap verdi?..

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu arasındaki polemiklere bir yenisi daha eklendi. İBB, cumaya gitmek isteyen personellerine kağıt imzalatıp fişliyor mu? İşte iddialar ve cevaplar..

'İbadet İzin Talep Formu' imzalatılıyor

İBB yönetiminin cuma namazını kılmaya gitmek isteyen personele "İbadet İzin Talep Formu" imzalattığını iddia eden Göksu, bu duruma tepki gösterdi. Göksu, 'İbadet İzin Talep Formu' uygulamasının 'fişleme' olduğunu söyledi. Bu uygulamayı "CHP'nin tek parti dönemini İBB'de yaşatma arzusu" olarak niteleyen Göksu, "Bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak olacak herhalde" dedi.

İmamoğlu: Buradan kimseye ekmek çıkmaz

"Cuma namazına gidenlerin fişlemediği" iddialarına karşı çıkan Başkan Ekrem İmamoğlu ise Göksu'nun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu. İmamoğlu, "Böyle bir şeye müsaade eder miyim, soruştururum. Buradan kimseye ekmek çıkmaz…" ifadelerini kullandı.