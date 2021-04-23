BIST 1.345
DOLAR 8,34
EURO 10,06
ALTIN 478,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Hatay'da hurdacı dükkanında oksijen tüpü patladı! 1 kişi hayatını kaybetti

HATAY'da, Suriye uyruklu bir kişi çalıştığı hurdacıda demirleri keserken oksijen tüpünün patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Suriye uyruklu Ali D. çalıştığı hurdacı dükkanında demirleri  keserken oksijen tüpü patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamayla birlikte çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali D.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hindistan’da salgın trajediye dönüştü aileler yakınlarını hastane önlerinde kaybediyor
Akdeniz’de batan göçmen botunda acı bilanço! BM duyurdu
Covid-19 sözleri korkuttu! Prof. Dr. Ender Güçlü: Kalıcı olabilir
Cuma günü zikirleri cuma günü okunacak esma ve zikirler neler?
Rüyada cinsel ilişkiye girenin orucu bozulur mu?
Tuzla sahiline gelenler korkup geri dönüyor ürküten görüntü
Dallas Mavericks, Lakers'ı Luka Doncic'in etkili oyunuyla yendi
Nevşehir'de eski hakemden acı haber geldi! Yaşam savaşını kaybetti
Kripto para vurgunu! Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten
'Alo polis' yalanına emekli hakim de inandı! 400 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı
Yorumlar