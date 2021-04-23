Hatay'da hurdacı dükkanında oksijen tüpü patladı! 1 kişi hayatını kaybetti
HATAY'da, Suriye uyruklu bir kişi çalıştığı hurdacıda demirleri keserken oksijen tüpünün patlaması sonucu hayatını kaybetti.Abone ol
Suriye uyruklu Ali D. çalıştığı hurdacı dükkanında demirleri keserken oksijen tüpü patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamayla birlikte çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali D.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.