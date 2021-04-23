Hindistan’da salgın trajediye dönüştü aileler yakınlarını hastane önlerinde kaybediyor

Hindistan dünyanın başka hiçbir yerinde görülmemiş büyüklükte büyük bir Covid-19 dalgasıyla karşı karşıya. Ülkede dün 332,730 koronavirüs vakası açıklandı ve bu dünyada bugüne kadar açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı.

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Hindistan'da sadece son 24 saatte 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Salgının ilk dalgasını kontrol altında tutmayı başaran ülkede normalleşmenin önü açılmış, dini törenler ve siyasi mitinglerde binlerce kişi bir araya gelmişti.

Günlük vaka sayısı 332 bin

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 332 bin 518 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 16 milyon 257 bin 507'ye yükseldi. Ülkede günlük vaka sayısı dünün ardından bugün de dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Daha önce 8 Ocak'ta ABD'de kaydedilen 307 bin 581 vaka bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka artışı olmuştu.

Oksijen tüpleri tükenmek üzere

Hastane önlerinde kaybediyor

Ancak ikinci dalga Hindistan’ı çok daha güçlü vurmuş durumda.

Hastanelerdeki oksijen stoklarının tükenmek üzere olduğu belirtiliyor.

Covid-19 hastası yakınlarını tedavi için hastane kapılarına getiren birçok kişi bir doktorla dahi konuşamıyor, yakınlarını da hastane önlerinde kaybediyor.

Virüsün bulaşıcı özelliği yüksek yeni tipleri yaygınlaşıyor

Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Eyalet seçimleri, dini festivaller ve kriket karşılaşmaları

Şubat ayın sonunda Hindistan yetkilileri 186 milyon seçmenin bulunduğu 5 eyalette seçimlere gidileceğini açıkladı.

27 Mart'ta başlayacak seçimler bir ayı aşkın süreyle devam edecekti ve Batı Bengal eyaleti seçimleri 8 aşamada yapılacaktı. Seçim kampanyaları doludizgin başlatıldı, ne sosyal mesafe ne de sağlık önlemi kalmıştı.

Mart ayı ortalarında kriket federasyonu Hindistan ile İngiltere milli takımları arasındaki iki maçı çoğu maskesiz 130 bin taraftarın izlemesine izin verdi.

Bir aya kalmadan durumun değiştiği ortaya çıkmaya başladı. Hindistan'da salgın yıkıcı bir ikinci dalga olarak geri dönmüş ve kentlerde yeniden kapanma önlemleri ilan edilmişti.

Nisan ortalarına gelindiğinde ülkede günlük vaka sayısı birinci dalgayı aşarak ortalama 100 bine ulaşmıştı.

18 Nisan Pazar günü vaka sayısı 270 bine, ölümler 1600'e ulaşarak günlük rekorları kırmıştı.