Dünyayı koronavirüsten kurtaracak aşının kısa hikayesi ortaya çıktı! 'Uğur hepimizi ikna etti'

Milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine, yüzmilyonlarca insanın hastalanmasına neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında tüm dünyaya umut olan aşıyı Almanya'da yaşayan Uğur Şahin-Özlem Türeci çifti geliştirdi. Pfizer/BioNTech aşısının bugünlere gelmesinde, BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in kararlılığı ve ikna kabiliyetinin yerinin çok büyük olduğunu herkes kabul ediyor. "Uğur hepimizi bunun vazifemiz olduğuna ve bu misyonun peşinde koşmamız gerektiğine ikna etti." Bu sözler BioNTech'in kurucularından biri ve Tıp Şefi olan Dr. Özlem Türeci'ye ait. Türeci'nin kastettiği kişi de eşi ve BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'den başkası değil elbette...