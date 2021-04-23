Dünyayı koronavirüsten kurtaracak aşının kısa hikayesi ortaya çıktı! 'Uğur hepimizi ikna etti'
Milyonlarca kişinin Covid-19'a karşı umudu olan Pfizer/BioNTech aşısının bugünlere gelmesinde, BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in kararlılığı ve ikna kabiliyetinin yeri çok büyük. Eşi Özlem Türeci, korona aşısına giden yolda Uğur Şahin'in kendilerini nasıl motive ettiğini anlattı...
Milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine, yüzmilyonlarca insanın hastalanmasına neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında tüm dünyaya umut olan aşıyı Almanya'da yaşayan Uğur Şahin-Özlem Türeci çifti geliştirdi. Pfizer/BioNTech aşısının bugünlere gelmesinde, BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in kararlılığı ve ikna kabiliyetinin yerinin çok büyük olduğunu herkes kabul ediyor. "Uğur hepimizi bunun vazifemiz olduğuna ve bu misyonun peşinde koşmamız gerektiğine ikna etti." Bu sözler BioNTech'in kurucularından biri ve Tıp Şefi olan Dr. Özlem Türeci'ye ait. Türeci'nin kastettiği kişi de eşi ve BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'den başkası değil elbette...
Bugün milyonlarca kişinin Covid-19'a karşı en büyük umudu olan aşılardan birinin doğuş hikayesi böyle başlıyor. Bir kişinin inanması ve çevresindekileri ikna etmesiyle… Our World in Data'nın verilerine göre, dünyada uygulanan Covid-19 aşılarının toplam sayısı 919 milyonu geçti. Bunların önemli bir kısmını da BioNTech'in Pfizer ortaklığında ürettiği aşılar oluşturuyor.
Pfizer CEO'su Albert Bourla, Mart ayında pandeminin birinci yıldönümünde yaptığı açıklamada, bu yıl en az 2,3 milyar doz aşı üreteceklerini, yıl sonunda da kapasiteyi 3 milyar doza çıkaracaklarını söylemişti. Bu rakamlar Türkiye'de ve dünyada milyonlarca hatta milyarlarca insanın Covid-19'a karşı BioNTech aşısıyla korunacağı anlamına geliyor. Peki ya Uğur Şahin, BioNTech ekibini ikna edemeseydi?
Yıl 1965, yer İskenderun
Şahin-Türeci çiftinin hikayesine aslında hepimiz az çok hakimiz. 1965'te İskenderun'da doğan Uğur Şahin'in, babası Köln'de bir otomobil fabrikasında çalışıyordu. Uğur 4 yaşındayken annesiyle birlikte Almanya'ya babasının yanına göç etti. Çocukluğundan beri hayali belliydi: Doktor olmak. Özlem Türeci ise 1967'de, Almanya'nın Lastrup şehrinde doğdu. Babası da bir Katolik hastanesinde cerrah olan Türeci'nin çocukluğu bu nedenle hastanelerde geçmişti.