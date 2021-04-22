BIST 1.345
DOLAR 8,30
EURO 9,98
ALTIN 475,13
HABER /  SAĞLIK
ADV Ramazan'da umut var

Türkiye 22 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 312 bin 109 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382, can kaybı 37 bin 329 oldu.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Nisan 2021 Perşembe günü verilerine göre; son 24 saatte 312 bin 109 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 128 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 354 kişi hayatını kaybetti, 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e çıktı.

Toplam test sayısı 45 milyon 40 bin 704'e ulaşırken; vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382, vefat sayısı 37 bin 329, ağır hasta sayısı 3 bin 463 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2.9, yatak doluluk oranı yüzde 56.3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35.7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
Ömer Çelik'ten ABD'ye 'sözde Ermeni soykırımı' tepkisi
Tütün endüstrisinden para alan bilim insanlarından koronavirüs ve sigara yalanı
Alanyaspor konuk ettiği Gaziantep FK'yi eli boş gönderdi
Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı! 2 kişi öldü, 6 yaralı var
Kırım'da vahşet! Eşi boşanmak isteyince üvey kızını istismar edip küvette boğdu
Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta: Avrupa Süper Ligi bir zorunluluk
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal şehit ailelerini ziyaret etti
Karabük'te köylüler, mezarlara hafriyat döküldüğü iddiasıyla muhtar ve yakınlarına saldırdı
Bilim Kurulu bitti, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamalar! Yeni yasaklar mı var
Bursa'da fiyatı duyan akın etti! Kilometrelerce kuyruk oluşturdular
Yorumlar 7 yorum