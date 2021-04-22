Türkiye 22 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 312 bin 109 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382, can kaybı 37 bin 329 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Nisan 2021 Perşembe günü verilerine göre; son 24 saatte 312 bin 109 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 128 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 354 kişi hayatını kaybetti, 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e çıktı.

Toplam test sayısı 45 milyon 40 bin 704'e ulaşırken; vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382, vefat sayısı 37 bin 329, ağır hasta sayısı 3 bin 463 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2.9, yatak doluluk oranı yüzde 56.3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35.7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.