BIST 1.345
DOLAR 8,30
EURO 9,98
ALTIN 475,13
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ
ADV Ramazan'da umut var

Beşiktaş'ta Cyle Larin şoku!

Demir Grup Sivasspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Cyle Larin'den Beşiktaş'a kötü haber geldi. Arka adalesinde çekme olan ve bugünkü antrenmana katılmayan Kanadalı futbolcunun Kayserispor maçına yetişme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ardından Clye Larin şoku yaşanıyor.

Demir Grup Sivasspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Cyle Larin'den siyah beyazlı ekibe kötü haber geldi. Arka adalesinde çekme olan ve bugünkü antrenmana katılmayan Kanadalı futbolcunun, bu hafta oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.

Sezonu kapatan Cenk Tosun ve iki hafta sahalardan uzak kalacak olan Vincent Aboubakar'ın ardından Cyle Larin'in de sakatlanmasının ardından siyah beyazlı ekipte sakat forvet sayısı 3'e yükseldi.

Kanadalı futbolcu, bu sezon ligdeki 33 maçta 7 kez santfor olarak görev yaparken 2 kez ağları havalandırdı. Ligde toplamda 15 golü bulunan Larin bu gollerin 13’ünü kanat olarak görev yaptığı karşılaşmalarda ağlara gönderdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Alanyaspor konuk ettiği Gaziantep FK'yi eli boş gönderdi
Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı! 2 kişi öldü, 6 yaralı var
Kırım'da vahşet! Eşi boşanmak isteyince üvey kızını istismar edip küvette boğdu
Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta: Avrupa Süper Ligi bir zorunluluk
Karabük'te köylüler, mezarlara hafriyat döküldüğü iddiasıyla muhtar ve yakınlarına saldırdı
Bilim Kurulu bitti, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamalar! Yeni yasaklar mı var
Bursa'da fiyatı duyan akın etti! Kilometrelerce kuyruk oluşturdular
Sakarya'da korkunç kaza! Acı içerisinde bağırdı yanına giden şok oldu
Altay Bayındır'ın son durumu hakkında açıklama
Son dakika! MASAK, Thodex'in hesaplarına bloke koydu
Yorumlar