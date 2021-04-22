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Son dakika! MASAK, Thodex'in hesaplarına bloke koydu

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gelen son dakika haberine göre MASAK, Thodex'in Türkiye'de finansal kuruluşlarda bulunan bütün hesaplarına dün itibarıyla bloke koydu.

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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, dün itibarıyla kripto para borsası Thodex'in Türkiye'de bulunan finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına bloke koydu. MASAK'tan edinilen bilgilere göre, söz konusu olayda adı geçen kişi ve firma hakkında Başkanlık tarafından inceleme başlatıldı.

 Soruşturma yürütülüyor

Thodex'in internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiasının gündeme gelmesi üzerine, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı borsa hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan suç duyurusunda da bulunulmuştu.

Özer, hakkındaki iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Şirket kayıtlarının MASAK, SPK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumların bilgisine sunulduğu ve herhangi bir usulsüzlük olmadığının ilgili kurumların kayıtları ile sabit olduğu" ifadesine yer vermişti.

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