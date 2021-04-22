Kripto Tosuncuk 2 milyar dolarla kaçtı! Thodex Faruk Fatih Özer kripto para piyasasını fena çarptı

TÜRKİYE yeni bir Çiftlik Bank vakasıyla karşı karşıya! Son 24 saattir internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 ila 10 milyar dolar arası parayla dün akşam yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.

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Türkiye yeni bir milyar dolarlık vurgunla karşı karşıya kaldı. Bu sefer kripto para yatırımcılarının 2 ila 10 milyar dolar arasındaki bir parası buhar oldu. 20 Nisan’dan bu yana hizmet vermeyen kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in önce siteyi bakıma alacağını duyurup sistemleri kapattı. Sonrasında ise Thodex’ten yapılan açıklamaya göre bir kuruluşun şirkete yatırım yapmak istemesi nedeniyle tekliflerin değerlendirilme aşamasına geçildiği belirtildi.

Açıklamada, devir işlemleri tamamlanana kadar kripto para alım ve satımına yönelik işlemlerin durdurulduğu, devir sürecine kadar ise kullanıcıların bilgilendirileceği, internette yer alan olumsuz haberlere ise itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Savcılık soruşturma başlattı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para borsası Thodex hakkında resen soruşturma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine harekete geçildi. Bu kapsamda başsavcılığın şirketin yetkilileri hakkında resen başlattığı soruşturma kapsamında, borsa çalışanlarının ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Türkiye'nin en büyük 3. kripto para borsası

Thodex’teki vurgun iddialarına ilişkin olarak Avukat Oğuz Evren Kılıç açıklamalarda bulundu. Kılıç ortaya atılan rakamların yüzde 100 doğru olmadığını, tahmini olarak söylendiğini belirtti. Kılıç “Thodex kapanmadan önce 400 bin kullanıcıya sahipti. Bunların 391 bini aktif olarak işlem yapıyordu. Aylık olarak 8-13 milyar dolar arasında işlem hacmine sahipti. Türkiye’nin en büyük 3’üncü kripto para borsasıydı” dedi.

Tahmini 2-10 milyar dolar kaçırdı

Kılıç “Faruk Fatih Özer tahmini olarak 2 ile 10 milyar dolar arasında parayı alıp yurt dışına kaçmış olabilir. Miktarı tahmin etmek çok net değil, soruşturma neticesinde rakamlar netleşecektir” açıklamasını yaptı.

Özer Tayland'a mı gitti?

Özer’in Tayland’a gittiğine dair ortaya atılan iddialar olduğunu belirten Kılıç “Instagram’da Tayland’a gittiğine dair paylaşımlar yapıldığı öne sürüldü, bu konuda nereye gittiği tam belli değil” dedi.

Savcılık ifadeye çağırınca ortaya çıktı

Savcılığın Faruk Fatih Özer’i ifadeye polis kanalıyla çağırmasıyla birlikte POLNET’ten yapılan kontrollerde 20/04/2021 tarihinde saat 17:57’de İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yaptığının tespit edildiğini belirten Kılıç, mağdurların iki aşamalı olarak hareket edebileceğini, ilkinin savcılığa suç duyurusu ikincisinin ise elindeki meblağa göre tüketici hakem heyeti ya da tüketici mahkemesine başvurmak olduğunu söyledi.

Yüz binlerce mağdur bıraktı

Thodex’in verilerine bakıldığında 400 bin üyesinin 391 bininin ise aktif olarak işlem yaptığı tespit edildi. Aylık olarak 8-13 milyar dolar arasında işlem yapıldığı bilinen Thodex’te yatırımcıların kaybının 2 ile 10 milyar dolar arası olduğu iddia ediliyor.

Faruk Fatih Özer'in ev adresi Darıca

Yurt dışına çıkan Özer, adres olarak Ticaret Sicil Gazetesi’ne Darıca’da bir apartman dairesini gösterdi. 2017’de kurulan Thodex’in şirket unvanının izini sürüldüğünde Koineks Teknoloji Anonim Şirketi’ne ulaşılıyor.

Sıradan bir apartmanda hizmet vermiş

Koineks Teknoloji ilk başta Şişli’de faaliyet gösteriyor. Sonrasında 2019 yılında Kadıköy’de sokak arasındaki 10 katlı bir apartman dairesine taşınıyor. Buradan da yine 2019 yılında Nida Kule’ye şirket adresinin taşınması gerçekleştiriliyor.

Televizyonda adeta ne yapacağını anlatmış

Thodex’in patronu Özer, 9 Aralık 2020 tarihinde TGRT’te bir programa konuk olduğunda “2020 yılı birçok yeniliği barındırdığı bir yıl oldu bizim için. İnsanlar şunun değerini daha fazla anladılar. Kripto paranın hem taşınması, hem bir yerden bir yere aktarılması tamamen bana bağlı. Herhangi bir sisteme, ülkeye, finans kuruluşuna bağlı olmadan siz istediğiniz yere bu kripto paranızla seyahat edebilir veya bunu istediğiniz ülkeye aktarabilirsiniz" açıklamasında bulunmuştu.

Faruk Fatih Özer hakkında suç duyurusu Kripto para borsası Thodex’in işleme kapanmasının ardından avukat Üsame Ceran, şirket sahibi Faruk Fatih Özer hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan suç duyurusunda bulundu. Avukat Ceran, dilekçesinde, Özer hakkında gözaltı kararı verilmesi ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanmasının önemli olduğunu açıkladı. Avukat Üsame Ceran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunduğu suç duyurusunda, Faruk Fatih Özer’in kurduğu Koineks A.Ş.’nin sahibi olduğu Thodex isimli kripto para borsasından yaklaşık 1 haftadır banka hesaplarına para çekme konusunda yaşanan aksaklıkla başlayan sürecin Thodex’in son 36 saattir tamamen işleme kapanmasıyla devam ettiğini ifade etti. Siteye 36 saattir erişim yapılamadığını da dilekçesinde belirten Ceran, Thodex’te yaklaşık 390 bin kişinin aktif şekilde kripto para alım satım işlemleri ve fon yatırımları gerçekleştirdiğini aktardı. Koineks A.Ş. sahibi ve yönetim kurulu başkanı Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan günü İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yapıldığına dair iddialar olduğunu da suç duyurusunda belirten avukat Ceran, şüpheli ya da şüphelilerin malvarlıklarına el konulmasını talep ederek gözaltı kararı verilmesi ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanmasının önemli olduğunu açıkladı. Avukat Üsame Ceran, hukuki sürecin uzun ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu ifade etti.

Yatırımcı çekmek için Porsche çekilişi yaptılar

Thodex, yatırımcı çekmek için platformu kullananlara 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıklamış. Özellikle son kampanya ile yatırımcıların yatırımlarını diğer borsalardan bu platforma taşıdığı belirtiliyor. Şirketin kurulduğu dönem de adını duyurmak için çekilişle Porsche verdiği belirtiliyor. Olayın duyulmasının ardından binlerce yatırımcı sosyal medyada sesini duyurmaya çalışırken binlercesi de suç duyurusunda bulunmak için avukatlara koştu.

Akıllara "tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ı getirdi

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in siteyi kapatıp 2 milyar dolarlık kripto parayla ülkeyi terk etmesi akıllara kısa süre önce Çiftlikbank adıyla yaptığı dolandırıcılıktan sonra Uruguay'a kaçan "Tosuncuk" adı konulan Mehmet Aydın'ı getirdi.