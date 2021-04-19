Kripto paralara olan ilginin tüm dünyada her geçen gün daha da arttığını söyleyen yerli kripto para borsası Paritex’in CEO’su Özgür Serkan Uslu, “En yaygın kullanılan kripto paraların başında ise şüphesiz Bitcoin (BTC) geliyor. Özellikle 2021’in ilk aylarından bu yana kaydettiği yükselişle gözleri üzerine çeken Bitcoin, toplam piyasa hacmini 1 trilyon doların üstüne çıkardı. Bu yükseliş seyrinin altında ise likiditeyi azaltan ciddi bir yastık altı etkisi olduğuna işaret ediliyor.