1 yılda 1 milyon Bitcoin yastık altına gitti! Yüzde 78'i tutuluyor
Yastık altı dönemi şimdi de Bitcoin’de (BTC) başladı. Paritex’in CEO’su Özgür Serkan Uslu yatırımcıların uzun vadeli saklama yoluna gittiğini ve erişilebilen BTC sayısının azaldığını açıkladı.
Kripto paralara olan ilginin tüm dünyada her geçen gün daha da arttığını söyleyen yerli kripto para borsası Paritex’in CEO’su Özgür Serkan Uslu, “En yaygın kullanılan kripto paraların başında ise şüphesiz Bitcoin (BTC) geliyor. Özellikle 2021’in ilk aylarından bu yana kaydettiği yükselişle gözleri üzerine çeken Bitcoin, toplam piyasa hacmini 1 trilyon doların üstüne çıkardı. Bu yükseliş seyrinin altında ise likiditeyi azaltan ciddi bir yastık altı etkisi olduğuna işaret ediliyor.
Glassnode tarafından yapılan piyasa analizlerine göre, dolaşımdaki 18,7 milyon BTC’nin yüzde 78’inin erişilebilir olmadığı görülüyor. Buna göre toplamda 14,5 milyon BTC yastık altında dururken, yalnızca 4,2 milyon bitcoin işlem görüyor” diye konuştu.
Yatırımcıların saklama yoluna gittiğini belirten Uslu, "Erişilebilen Bitcoin sayısı azalıyor. Veriler, 2020 yılında fazladan 1 milyon bitcoinin yastık altına gittiğini gösteriyor. Bu durumu pandeminin yarattığı tereddüt diye okumak mümkün.
Ekosisteme finansal okuryazarlığa sahip yatırımcılar kazandırmayı misyon edinen ve soğuk cüzdan sunan kripto para borsalarının da payı büyük. Bitcoin değer kazandıkça, yatırımcıların sahip oldukları varlıkları depolamak için güvenli liman arayışına daha fazla gireceği aşikar” ifadelerini kullandı.