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Inter cepten yiyor! Speiza çelmesi

İtalya Serie A'nın 32. haftasında lider Inter, Speiza ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

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Spezia'daki Alberto Picco Stadı'ndaki maçta, şampiyonluğun favorisi Inter, orta sıralardaki Spezia ile karşılaştı.

Ev sahibi takım, 12. dakikada Diego Farias ile 1-0 öne geçerken, Inter'den bu gole yanıt 39. dakikada Ivan Perisic'ten geldi: 1-1.

Müsabakada başka gol olmayınca iki takım da 1'er puana razı oldu.

Bu sonuçla Inter, puanını 76'ya yükseltirken, ligde üst üste ikinci maçından beraberlikle ayrıldı. Inter, en yakın takipçisi Milan'ın haftayı mağlubiyetle kapatmasının ardından puan farkını 10'a çıkardı.

Spezia ise puanını 33 yaparken, 15. sırada yer buldu.

Serie A'nın 32. haftasında dün akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Bologna-Torino: 1-1, Crotone-Sampdoria: 0-1, Genoa-Benevento: 2-2 ve Udinese-Cagliari: 0-1. Milan-Sassuolo: 1-2, Juventus-Parma: 3-1

Ligde bu akşam Roma-Atalanta ve Napoli-Lazio müsabakaları oynanacak.

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