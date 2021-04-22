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TRT Haber'in hazırladığı "Mavi Vatan" belgeseli, 27 Nisan'da ekranlara gelecek

TRT Haber tarafından hazırlanan "Mavi Vatan" belgeseli, 27 Nisan Salı saat 21.00'de izleyiciyle buluşacak.

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TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Mavi Vatan" belgeseli Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan deniz sınır haklarını ve daha birçok bilinmeyeni gün yüzüne çıkaracak.

TRT Haber'in tamamen kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği belgesel, Türkiye'nin Libya ile deniz komşusu olmasını, Akdeniz, Karadeniz ve Ege'deki deniz yetki alanları ve haklarını konu alıyor.

Çekimleri 10 kişilik ekiple 40 gün süren belgeselin editörlüğünü Ahmet Bağçeci, sunuculuğunu Ahmet Görmez yönetmenliğini ise Kemal Soğukdere üstlendi.

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk, enerji uzmanı Emin Emrah Danış ve akademisyen Doç. Dr. İlhan Ege'nin değerlendirmelerine de yer verilen belgesel için TRT Haber ekibi 8 bin kilometre yol kat etti.

Belgesel, 27 Nisan Salı saat 21.00'de TRT Haber'de ekranlara gelecek.

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