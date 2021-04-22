Galatasaray'ın en büyük taraftar grubu olan ultrAslan, Başkan Mustafa Cengiz'in ardından bu kez de Fatih Terim ve teknik heyetin görevi bırakarak kulübün önünü açmasını istedi.

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Galatasaray, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 76. dakikada Edgar Ie attı. Galatasaray'ın beraberlik golü 90+6'da Emre Akbaba'dan geldi. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefindeki isim ise Fatih Terim oldu.

Daha önce Mustafa Cengiz'i istifaya davet eden ultrAslan, Trabzonspor maçının ardından ise deneyimli hoca ve teknik kadronun görevi bırakması gerektiğini dile getirdi. UltrAslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin'in Twitter'dan yaptığı istifa çağrısı ultrAslan'ın resmi Twitter adresinden de retweet edilerek desteklendi.

''Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor''

Şirin şu paylaşımı yaptı: "Geçtiğimiz hafta son dönemde yaşananlar üzerine Başkanımız Mustafa Cengiz için bir yazı kaleme alarak mevcut ortamda Galatasarayımızın önünü açmak için son bir hizmet beklediğimizi belirtmiştik. Bu düşüncemizi tekrarlayarak ve ekleyerek; Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz. Vefalı Galatasaray Camiası olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor."

Taraftarlar adeta ikiye bölündü

Şirin'in açıklamalarının ardından taraftarlar adeta ikiye bölündü. UltrAslan'a destek verenlerden fazla tepki geldi. Tepki tweetlerinin ardından ise Sebahattin Şirin'den bir paylaşım daha geldi. Milyonlarca Galatasaray taraftarının da kendisi gibi düşündüğünü belirten Şirin'in paylaşımı şöyle: