BURSA'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, beton direğe çarptı. Kazada araçta sıkışan 4 kişinin ağır yaralandı.

Abone ol

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Gezer (23) yönetimindeki 16 AHD 978 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton diğere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savulan araçtaki Mustafa Gezer, Yunus Ilgar, Fatih Gilay ve Berat Topal, sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışarak ağır yaralanan 4 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.