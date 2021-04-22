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Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golü yenilgiyi önleyemedi

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Milan, konuk ettiği Sassuolo'ya 2-1 yenildi.

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Milano'da oynanan maçta, zirve mücadelesi veren Milan, Sassuolo'yu ağırladı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 30. dakikada attığı golle Milan'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Milan yüklense de gol bulan taraf konuk takım oldu.

Sassuolo; 76 ve 83. dakikalarda Giacomo Raspadori ile 2 gol buldu ve maçı geriden gelerek 2-1 kazanmasını bildi.

Bu mağlubiyetle Milan, şampiyonluk mücadelesinde ağır yara aldı. Bu sezonki 6. yenilgisini Sassuolo'dan karşısında yaşayan kırmızı-siyahlı takım, 66 puanda kaldı.

Sassuolo ise bu galibiyetle puanını 49'a yükseltti.

Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 73. dakikaya kadar forma giyerken, daha sonra yerini Rade Krunic'e bıraktı.

Sassuolo kadrosundaki milli futbolcu Mert Müldür de müsabakaya ilk 11'de başlarken, 63. dakikada yerini 2 gol atan Raspadori'ye verdi.

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