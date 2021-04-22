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Abdullah Avcı: Oyunun anları, dakikaları vardır; biz bunları son 2 haftadır kaçıyoruz

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Son 2 haftada zaman zaman oyunun kırılma anlarını kaçırdıklarını vurgulayan Abdullah Avcı, "İki maçtır 95 dakika hem savunmada hem de hücumda iyi bir Trabzonspor vardı. Duran toptan yediğimiz goller var. Bir yandan sinirli bir yandan üzgünüm. Oyuncularım çok iyi niyetli. Verdiklerimizi uygulamaya çalışıyorlar, oyun üstünlüğünü alıyorlar. Kızgınlığım ise oyunun anları, dakikaları vardır; biz bunları son 2 haftadır zaman zaman kaçıyoruz. 90 dakika boyunca 1 tane pozisyon vermiyoruz. Geçen hafta orta sahada faulü yapmıyoruz, bu hafta faulü yapıyoruz. Burada kızgınım.

Ama oyuncularım iyi niyetli. 22-23 maçtır arkadan gelerek şampiyonluk yarışına kafa sokmaya çalıştık. Son 5 maçta 10 puan var. Bu oyunlar hep cebimizdeydi. Gelişen bir takımız. Aklınızı, duygularınızla karıştırmayacaksınız. Trabzonspor, ligde bundan sonra kazanabilmek için oynayacaktır. Yarışa sonradan dahil olduk. Önümüzdeki sene doğru transfer hamleleri yaparak, yine şampiyonluk için oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

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