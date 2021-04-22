Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 15:00'te toplanıyor. Toplantıda yeni kısıtlamalara rağmen 60 binin altına düşmeyen vaka sayıları nedeniyle yeni yasaklar gündemde.

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Geçen hafta getirilen yeni kısıtlamalara rağmen vaka sayısının 60 binin altına düşmemesi nedeniyle yeni yasaklar gündemde. 23 Nisan için getirilen 3 günlük tam kapanma da işaret fişeği olarak gösteriliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na son 24 saatte 61 bin 967 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 932 olarak kayda geçti. 362 kişi de hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 3 bin 398 oldu.

Bilim Kurulu üyelerinin vaka sayılarında azalma olmaması nedeniyle Kabine'ye 'tam kapanma" önerisinde bulunulmasını istedikleri belirtiliyor. AVM'lerin ve kalabalık alanların kapatılması seçenekleriyle, Ramazan Bayramı’nda “tam kapanmaya” dönük seçenekler masada.

Bilim Kurulu'nun Ramazan Bayramı öncesinden başlamak üzere şehirler arası seyahatlerin yasaklanmasını ve bayram tatili süresince sokağa çıkma yasağı uygulanmasını istediği belirtiliyor. Hükümetin de düşmeyen vaka sayıları nedeniyle tam kapanma ve seyahat yasağı seçeneklerini gündeminde tuttuğu ifade ediliyor.