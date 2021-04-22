BIST 1.330
DOLAR 8,25
EURO 9,93
ALTIN 472,77
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan'da umut var

Bilim Kurulu toplanıyor! Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma ve seyahat yasağı...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 15:00'te toplanıyor. Toplantıda yeni kısıtlamalara rağmen 60 binin altına düşmeyen vaka sayıları nedeniyle yeni yasaklar gündemde.

Abone ol

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Geçen hafta getirilen yeni kısıtlamalara rağmen vaka sayısının 60 binin altına düşmemesi nedeniyle yeni yasaklar gündemde. 23 Nisan için getirilen 3 günlük tam kapanma da işaret fişeği olarak gösteriliyor. 

Sağlık Bakanlığı'nın 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na son 24 saatte 61 bin 967 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 932 olarak kayda geçti. 362 kişi de hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 3 bin 398 oldu.

Bilim Kurulu üyelerinin vaka sayılarında azalma olmaması nedeniyle Kabine'ye 'tam kapanma" önerisinde bulunulmasını istedikleri belirtiliyor. AVM'lerin ve kalabalık alanların kapatılması seçenekleriyle, Ramazan Bayramı’nda “tam kapanmaya” dönük seçenekler masada. 

Bilim Kurulu'nun Ramazan Bayramı öncesinden başlamak üzere şehirler arası seyahatlerin yasaklanmasını ve bayram tatili süresince sokağa çıkma yasağı uygulanmasını istediği belirtiliyor. Hükümetin de düşmeyen vaka sayıları nedeniyle tam kapanma ve seyahat yasağı seçeneklerini gündeminde tuttuğu ifade ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kabine değişikliği devam edecek mi? Abdulkadir Selvi açıkladı
Dolandırıcıların yeni yöntemi ifşa oldu! 'Evde ek iş' tuzağı
BioNTech'in Covid-19 aşısında 1 doz yeterli mi? Uzamanlardan açıklama
Prof. Dr. Levent Kurnaz'dan 2050 uyarısı: İnsanlar sıcaktan ölebilir
Cenazeler karıştı ikinci kez toprağa verildi! Oğlu son anda fark etti
Aşı yaptırmayanların iki gerekçesi ortaya çıktı ikna için özel tim kuruldu
Wall Street Journal: Joe Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor
Denizli'de 'Dairenin kirasını veriyorum, istediğimi yaparım' diye tartıştığı ev sahibini öldürdü
Taksim Meydanı'na yapılan camiye ilk kez ramazan mahyası asıldı
Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu 3 çevre ilde hissedildi
Yorumlar