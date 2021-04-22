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ADV Ramazan'da umut var

Taksim Meydanı'na yapılan camiye ilk kez ramazan mahyası asıldı

Anadolu Ajansı

Taksim'de yapımı devam eden caminin minarelerine "Hoş Geldin Şehr-i Ramazan" yazılı mahya asıldı.

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Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan, 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabileceği, içerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı caminin yapımında sona yaklaşıldı.

Ramazan ayının son cuma günü ibadete açılması planlanan camiye ilk kez asılan mahya, ilgi odağı oldu.

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