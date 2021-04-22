Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde merkez üssü Sinandede kırsal mahallesi olan 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir, Manisa ve İzmir'in belli noktalarında hissedilirken, ilçede yaşayan vatandaşlar o anları anlattı.

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.17'de meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte oluştu.

"Depremi hissettik, raflarımız sallandı. 2-3 saniye kuvvetli oldu"

Sındırgı Belediyesi'nde güvenlik sorumlusu olarak çalışan Muammer Ay, "Güvenlik noktada küt diye bir ses ve çatırdı geldi. Monitörler sallandı. Olumsuz bir durum olduğunu düşünmüyorum, bir ihbar da almadık" dedi.

İlçede Eczacılık yapan Zeki Karaman, "Depremi hissettik, raflarımız sallandı. 2-3 saniye kuvvetli oldu" dedi.

Belediye başkanından açıklama

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, ise herhangi bir hasar olmadığını söyledi. Başkan Yavaş, "Sındırgımızda 4 şiddetinde bir deprem oldu. Halkımızda korku ve endişeye yol açtı. Herhangi bir olumsuzluk, hasar yada can kaybı söz konusu değildir. Panik yapılacak bir durum söz konusu değildir. Rabbim afetlerden korusun inşallah" dedi.