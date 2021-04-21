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Ünlü şarkıcı Hakan Altun program çekimleri öncesi hastaneye kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı

Televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanınca ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürülen ünlü şarkıcı Hakan Altun, yoğun bakımda tedaviye alındı.

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Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanınca ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Bilinci açık olan Hakan Altun'un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.

Altun'un 2007'de beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

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