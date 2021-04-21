Ünlü şarkıcı Hakan Altun program çekimleri öncesi hastaneye kaldırıldı
Televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanınca ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürülen ünlü şarkıcı Hakan Altun, yoğun bakımda tedaviye alındı.Abone ol
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanınca ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.
Bilinci açık olan Hakan Altun'un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.
Altun'un 2007'de beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.