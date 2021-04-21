Galatasaray Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, 1 puanı son saniyelerde kurtardı. 76'da Edgar Ie'nin golüyle öne geçen Fırtına'ya 90+6'da Emre Akbaba ile yanıt veren Aslan, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği, 2. sıradaki Fenerbahçe'nin ise BAY geçtiği haftayı 1 puanla kapatan Galatasaray, farkı azaltma şansını kullanamadı ve puanını 66 yaptı. Üst üste 5. beraberliğini alan Trabzonspor ise puanını 60'a yükseltti.

Abone ol

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fırtına, 76'da Edgar Ie'nin attığı şık golle öne geçerken; Aslan, 90+6'da Emre Akbaba'nın sayısıyla eşitliği yakaladı ve dev mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği, 2. sıradaki Fenerbahçe'nin ise BAY geçtiği haftayı 1 puanla kapatan Galatasaray, farkı azaltma şansını kullanamadı ve puanını 66 yaptı. Üst üste 5. beraberliğini alan Trabzonspor da puanını 60'a yükseltti.

Sarı-kırmızılı ekip, 37. hafta maçında Antalyaspor'a konuk olacak. Bordo-mavili ekip ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

1. dakikada savunmadan Edgar Ie'nin derinlemesine pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Djaniny'nin bekletmeden vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

4. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Muslera yakın direk dibinde meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.

10. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde topu doğrudan kaleye gönderdi. Muslera son anda üst direğin altında topu kornere tokatladı.

25. dakikada Djaniny'nin kafayla indirdiği topla hafif sol çaprazdan ceza sahasına giren Bakasetas'ın vuruşunda Muslera sağına uzanarak topu kornere çeldi.

26. dakikada soldan Baker'ın kullandığı kornerde Ekuban'ın aşırdığı topa altıpasta Nwakaeme kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

55. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası yayı içinden çıkardığı sert şutta kaleci Muslera topa sahip oldu.

66. dakikada Babel'in hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

76. dakikada bordo-mavili takım öne geçti. Bakasetas'ın soldan ortasında Luyindama'nın kafayla uzaklaştıramadığı top ceza sahası yayı içindeki Edgar Ie'de kaldı. Bu oyuncunun çok sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

80. dakikada Saracchi'nin soldan pasına ceza sahası yayı içindeki Emre Kılınç vole vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır yatarak topun sahibi oldu.

90+6. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza sahası yayı içinde kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram paslaşarak kullandı. Ceza sahası içi sol çaprazdaki Marcao pasını gerisindeki Taylan Antalyalı'ya çıkardı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı son anda çeldi. Altıpasa düşen topu takip eden Emre Akbaba, Uğurcan'dan önce vurarak ağları havalandırdı: 1-1.

Müsabaka 1-1 sona erdi.

Galatasaray: 1 - 1 :Trabzonspor

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), Gedson Fernandes (Dk. 54 Emre Akbaba), Emre Kılınç (Dk. 83 Arda Turan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Oğulcan Çağlayan), Babel (Dk. 83 Ömer Bayram)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Djaniny (Dk. 89 Afobe), Bakasetas (Dk. 89 Kamil Ahmet Çörekçi), Nwakaeme (Dk. 77 Abdülkadir Ömür), Ekuban (Dk. 86 Flavio)

Goller: Dk. 76 Edgar Ie (Trabzonspor), Dk. 90+6 Emre Akbaba (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 27 Edgar Ie, Dk. 60 Bakasetas, Dk. 65 Hugo (Trabzonspor), Dk. 56 Marcao (Galatasaray)