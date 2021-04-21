BIST 1.330
DOLAR 8,19
EURO 9,88
ALTIN 472,17
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var

İstanbul Sultanbeyli’de hastaneye yetişemeyen kadın benzin istasyonunda doğurdu

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Sultanbeyli'de bir vatandaş, doğum sancısı çeken eşini hastaneye yetiştiremeyince aracını benzin istasyonuna çekerek çalışanlardan yardım istedi. İstasyon çalışanı bir kadın, sancılar içerisinde kıvranan genç kadının doğumunu gerçekleştirdi. Benzin istasyonunda sağlıkla dünyaya gelen bebeğe kendisini doğurtan istasyon çalışanının ismi verildi. Yaşanan doğum anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Abone ol

İSTANBUL Sultanbeyli’de bulunan bir benzin istasyonunda geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda; Gürkan Turan isimli vatandaş, hamile eşi Lela Turan’ı doğum sancılarının başlaması üzerine Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanede sezaryen doğum yapılamayacağı cevabını alan Turan, eşini özel hastaneye yetiştirmek üzere aracıyla yola çıktı.

Turan, aracıyla hastaneye doğru seyir halindeyken eşi Lela Turan’ın sancılarının artması üzerine yol üzerindeki bir benzin istasyonuna girerek çalışanlardan yardım istedi. Benzin istasyonu personellerinden Melek isimli çalışan, araç içerisinde bulunan ve doğum sancıları çeken genç kadına müdahale ederek doğumu gerçekleştirdi. Doğum sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından genç anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

Lela ve Gürkan Turan çifti, bebeklerinin sağlıkla dünyaya gelmesini sağlayan istasyon çalışanının adını bebeklerine verdi. Hastanede kontrolleri gerçekleştirilen anne Lela Gürkan ile bebek Linda Melek’in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yaşanan o anlar ise benzin istasyonuna ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"Sonu mutlu bitti"

O sırada benzin istasyonunda bulunan Doruk Bilaloğlu isimli vatandaş, "Ben o esnada yakıt alıyordum. Benzinliğe hızla bir araba giriş yaptı. Araçtan inen adam panik halindeydi. Meğerse eşi doğum yapıyormuş. Benzinlikteki arkadaşlar yardımcı oldular. Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Baba sanırım hastaneye gidemediği için paniklemişti. Bizim içinde çok ilginç bir an oldu. Sonuçta çok yaşanan bir durum değil. Her şeye rağmen sonu mutlu bitti" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Umur Bey kimdir Kuruluş Osman kim oynuyor tarihte var mı?
Gram altın yılın zirvesinde! Dolar için yabancı bankalardan bomba tahmin piyasada son durum
Henry Onyekuru Trabzonspor maçında yok
"Kısa çalışma ödeneği"nin uzatılması iş dünyası ile esnaf ve sanatkar temsilcilerini sevindirdi
Koronavirüslü anne- kız taziyeye katıldı, 25 kişi takibe alındı
Alman polisi Türk yolcunun 40 bin euroluk altın ve ziynet eşyasına el koydu
Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni başkanı Alpaslan Çakar oldu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir 'ilginç' dedi! Datça'daki depremler olası İstanbul depremini tetikler mi?
Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı? İşte dikkat çeken madde
Togay kimdir tarihteki Togay'a ne oldu Şaman Togay hayatı
Yorumlar