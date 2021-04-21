Henry Onyekuru Trabzonspor maçında yok

Galatasaray'da Onyekuru sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosundan çıkartıldı.

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Süper Lig'in 36. haftası, kritik bir maça sahne oluyor. Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek, VAR'da ise Cüneyt Çakır görev alacak. Mücadele, beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.

Kritik derbi öncesi Henry Onyekuru'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. Galatasaray'da Onyekuru sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosundan çıkartıldı.