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Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı? İşte dikkat çeken madde

Galatasaray'la olan sözleşmesinde opsiyon maddesi bulunan Arda Turan'ın, şartları yerine getiremese bile 1 yıl daha takımda kalacağı ifade edildi.

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Futboldan bir süre ayrı kaldıktan sonra sezon başında yuvası Galatasaray'a dönen Arda Turan 1+1 yıllık imza atmıştı. 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için lig ve Avrupa'da oynanan maçların yarısından fazlasına ilk 11 başlaması gerekiyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 19 kez 11'de olan Arda'nın, kalan 7 haftada 3 maça daha ihtiyacı bulunuyor. Ancak tecrübeli oyuncu, artık kulübeden hamle oyuncusu olarak düşünülüyor. Terim onun yerine Feghouli, Kerem ve Onyekuru'ya öncelik veriyor.

Saha dışında faydası çok
Arda Turan sezon sonunda ilk 11 şartını (22 maç) karşılayamasa da takımda kalacak. 3 gol, 2 asistle özellikle sezonun ilk yarısında Galatasaray'a önemli katkılar sağlayan tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Yönetim; teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla uyum içinde olan 34 yaşındaki Arda'dan memnun olduğu için opsiyondaki şarta takılı kalınmayacak.

Ücreti 1 milyon TL artacak
Arda Turan, 5 Ağustos 2020'de Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın yer aldığı törenle 1+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Arda ilk yıl için net 4 milyon TL ücret alırken, opsiyon devreye girdiğinde rakamın 5 milyon TL olacağı duyurulmuştu.

Mustafa Cengiz kararından vazgeçti
Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, günler öncesinden dün için GS TV'de canlı yayına çıkmayı planlamıştı ancak bunu Trabzonspor maçını düşünerek erteledi. Süper Lig'de son haftalara girilirken, takımın konsantrasyonunu bozmak istemeyen Cengiz'in bu yüzden bekleme kararı aldığı belirtildi.

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