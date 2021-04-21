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O bölgede ilk kez covid-19 vakası görüldü! Karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı

NEPAL ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi arasındaki sınırda yer alan Everest Dağı’nda ilk kez Kovid-19'a rastlandı.

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Dünyayın en yüksek ve 8 bin 849 metre yüksekliğindeki profesyonel dağcılar arasında popüler olan Everest Dağı'nda salgından bu yana ilk kez koronavirüse rastlandı. Kovid-19 vakasının metrelerce yüksekliğe tırmanan profesyonel dağcı gruptan bir sporcuda görüldüğü ifade edildi. Dağcıların tebdir nedeniyle karantinaya alınırken, koronavirüse yakalan sporcunun helikopterle Katmandu'daki bir hastaneye tahliye edildiği belirtildi. Bölgede rastlanan ilk koronavirüs vakası olduğunu belirten yetkililer, daha önce başka vakaya rastlanmadığını kaydetti.

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