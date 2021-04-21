RUSYA Başbakan Yardımcısı Sergey Borisov, Moskova-Ankara arasındaki iş birliğinin kaderini Türkiye ile Ukrayna arasındaki olası yeni SİHA anlaşmasına bağladı.

Abone ol

Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimin ardından uluslararası basında çıkan haberlerde, Kiev yönetiminin olası bir çatışma durumunda Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçları'na (SİHA) başvurabileceği gündeme getirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satışına ilişkin, "Moskova, Türkiye ve diğer ülkeleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyarıyor." dedi.

Türkiye açıklaması

Ukrayna'ya sağlanan SİHA'lar konusunda son açıklama, Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov'dan geldi.

Borisov, "Türkiye'nin eylemlerine bağlı olarak" askeri-teknik iş birliğine devam edip etmeyeceklerine karar vereceklerini söyledi.

'İş birliğini gözden geçiririz' yorumu

Borisov'a, Ankara'nın Ukrayna'ya yeni bir dizi insansız hava aracı tedarik etmesi halinde bu iş birliğinin sonlandırılma ihtimali soruldu.

Rus yetkili, "Her bir durumda bu olasılığı özel olarak inceleyeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu: Rusya'ya da SİHA satabiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün katıldığı bir programda, Türkiye'nin üçüncü ülkeye SİHA satışı noktasında herhangi bir ön şarta sahip olmadığını dile getirdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik konusunda iki ülke taraflarıyla görüştüklerini aktaran Çavuşoğlu, "Herkes anlaşabilirse herkese savunma sanayisi ürünü verebilir. Bu Rusya karşıtlığının bir tezahürü değildir. Bugün Rusya da bizim savunma sanayisi ürünlerimize ihtiyaç duyarsa, biz onlardan nasıl S-400 aldıysak biz de Rusya'yla da oturur müzakere ederiz." diye konuştu.

"Rusya'ya da SİHA satarız mı diyorsunuz?" sorusunun sorulması üzerine Çavuşoğlu, Rusya veya başka bir ülkeye SİHA satabileceklerini söyledi.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki anlaşma

Ukrayna, Türkiye'den 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 İHA ve 3 adet yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilenen Kiev yönetimi, 48 adet SİHA satın almayı planlıyor.