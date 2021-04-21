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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ruhsar Pekcan'ın görevden alınmasına ilişkin açıklama

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevden alınamasına ilişkin Bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz. Eğer görevden ayrıldıysa biliyoruz hangi gerekçeyle ayrıldığını, istifa ettiğini ya da alındığını. Ama devletin uğradığı kaybın mutlaka telafi edilmesi lazım" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki programı sırasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Çamlıyayla İlçe Eğitim Müdürlüğü sorumluluğundaki okullarda "Nutuk"un dağıtımının engellendiği iddialarına tepki gösterdi.

''Bunun hesabını Sayın Bahçeli'nin sorması lazım''
Kılıçdaroğlu, Mersin'de 'Nutuk' dağıtılması konusunda düşüncelerinin sorulması üzerine, "Bildiğim kadarıyla dağıtan Ülkü Ocakları. Herhalde bunun hesabını Sayın Bahçeli'nin sorması lazım. Güzel bir şey yapmışlar, dağıtmaya başlayın, dağıtın ben her türlü desteği size vereceğim ama önce Sayın Bahçeli ne yapacak? Bunu merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

''Bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz''
CHP Lideri, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevden alınamasını da değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "İstifa etmesi güzel, görevden alınması güzel ama yeterli değil, gereğinin de ayrıca yapılması lazım. Bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz. Eğer görevden ayrıldıysa biliyoruz hangi gerekçeyle ayrıldığını, istifa ettiğini ya da alındığını. Ama devletin uğradığı kaybın mutlaka telafi edilmesi lazım" dedi.

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