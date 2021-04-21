Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni başkanı Alpaslan Çakar oldu
Hüseyin Aydın'dan boşalan Türkiye Bankalar Birliği başkanlığı koltuğuna Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar getirildi.Abone ol
Türkiye Bankalar Birliği’nin, 21 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimleri gerçekleştirildi.
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Alpaslan Çakar (Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği’ne Abdi Serdar Üstünsalih’in (Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür) seçilmesine oybirliği ile karar verildi.