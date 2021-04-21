Umur Bey kimdir Kuruluş Osman kim oynuyor tarihte var mı?

Kuruluş Osman dizisinde Umur Bey karakteri araştırılıyor. Şahin Ergüney tarafından canlandırılan Umur Bey karakteri ilgiyle merak ediliyor. İşte Kuruluş Osman'ın Umur Bey'i ile ilgili bilgiler...

Abone ol

Kuruluş Osman dizisinde Umur Bey karakteri merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın Umur Bey'i Şahin Ergüney tiyatro oyunculuğuyla bilinmektedir. Peki ama Kuruluş Osman Umur Bey kimdir, kaç yaşında, nasıl öldü, tarihte var mı?

Kuruluş Osman Umur Bey kimdir, tarihte var mı?

1309 yılında Leşkeri-eli'nde (Aydınoğlu topraklarında) dünyaya geldi. Aydınoğulları Beyliği'nin kurucusu Aydınoğlu Mehmet Bey'in beş oğlundan ikincisidir. İsmi "işler, yükümlülükler, görevler" anlamına gelir. İslami lakabı; "Dinin güzelliği" anlamına gelen "Bahaüddün"'dür.

Genç yaşta İzmir valiliğine atandı ve babasının Ayasuluk'ta (bugünkü Selçuk) kurduğu donanma ile korsanlık yaparak ün kazandı. Sakız Adası, Bozcaada, Eğriboz, Mora Yarımadası ile Rumeli sahillerine akınlar düzenledi. Babasının ölümünden sonra diğer kardeşlerinin de onayıyla 1334 yılında beyliğin başına geçti. Saltanatı, 1348'de ölümüne dek 14 yıl sürdü. Beylik, onun idaresi altında en parlak günlerini yaşadı...

Umur Bey, İzmir kuşatması sırasında kale surlarına tırmanırken atılan oklarla hayatını kaybetti. Cenazesi, Birgi'de babasının yanına defnedidi. Yerine ağabeyi Hızır Bey geçti.

Umur Bey'in hayat hikayesi, yaptığı fetihler, akınlar, deniz seferleri Osmanlı Devleti'nin Fatih dönemi vakanüvislerinden olan Enverî tarafından 1465'te kaleme alınan "Düsturname-i Enveri"'de ayrıntılarıyla anlatılmıştır.

Yazar, şair ve alimleri koruyan bir devlet adamı olarak tanınan Umur Bey'in Kelile ve Dimne'yi ilk defa Farsça'dan Türkçe'ye çevirttiği bilinir. Ayrıca koruyucu hekimliğe dair bir tıp eseri olan "Tabiatname" Umur Bey adına "Tutmacı" tarafından Farsça'dan Oğuz Türkçesi'ne çevrilmiştir.

Kuruluş Osman Umur Bey ( Şahin Ergüney) kimdir?

1962 yılında Giresun'un Bulancak ilçesinin Kızılot köyünde doğmuştur. Liseyi İzmir'de bitirdikten sonra yine burada amatör bir tiyatroya girerek sanat hayatına başladı.

Yüksek öğretim eğitimini Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar Bölümü’nde tamamlamış ve mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamıştır.

Kameralar karşısına ilk kez 1994 yılında ‘Aylaklar’ adlı sinema filmi ile geçmiş ve sonrasında Kurtuluş, Kimse Beni Sevmiyor, Es Es, Kurtlar Sofrası, Dur Yolcu, Aşkların En Güzeli, Yer Gök Aşk, Fi, Siyah Beyaz Aşk, Geniş Aile, Komşu Kızı gibi yapımlarda yer almıştır.

Oğlak burcu özelliklerine sahip olan Şahin Ergüney, 1.74 metre uzunlukta ve 80 kilogram ağırlıktadır.