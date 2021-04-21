Gram altın yılın zirvesinde! Dolar için yabancı bankalardan bomba tahmin piyasada son durum

Piyasalar bugün yükselişle açıldı. Dolar/TL güne 8,12'nin üzerinde başlarken, gram altın 466 TL ile 2021 yılının zirvesini gördü. İşte piyasalarda son durum ve bundan sonrası için bomba tahminler...

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Dolar/TL güne 8,10'un üzerinde başladı ve şu sıralar 8.21'nin üzerinde seyrediyor. Euro ise 9,79 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 2021 yılının en yüksek seviyesine çıktı ve serbest piyasada şu saatlerde 466 liradan satılıyor. Yabancı bankalar dolar kuru beklentisini yükseltti. Dolar için 9 lira ve 10 lira bekleyen yabancı banka raporları çıkmaya başladı. İşte piyasalardaki son durum ve beklentiler...

Saat 10:0 itibariyle piyasalar: Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) yüzde 19 seviyesindeki politika faizini sabit tutan ancak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine kapı aralayan geçen haftaki faiz kararı sonrası 8.10 civarında seyrini sürdürdü. Türkiye saatiyle 10.00 itibarıyla dolar/TL 8,12, euro/TL 9,79, gram altın 466 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram altın 2021'in zirvesine çıktı: 466 TL’lik seviye, gram altında 2021 yılının en yüksek seviyesine işaret ediyor. Küresel altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerindeki gerileme ve koronavirüsü vaka sayılarındaki artışın ekonomik toparlanmaya dair yarattığı endişelerle şubat ayı sonrasındaki en yüksek seviyelerde bulunuyor. Ons altının spot fiyatı bugün 1786 doları gördü.

Küresel piyasamlarda vaka endişesi arttı

Küresel piyasalar ise salgın endişeleriyle son günlerdeki iyimser seyrini bugün kaybetmiş görünüyor. TL’deki riskleri sınırlayan dolardaki küresel değer kaybı ise sürüyor. Asya borsaları ve ABD borsaları vadeli işlemleri bazı ülkelerdeki koronavirüsü vaka sayılarındaki artışın küresel ekonomik büyüme ve petrol talebine ilişkin endişelere yol açmasıyla geriledi.

Dolar endeksi Nisan'da yüzde 2.2 geriledi

Dolar endeksi, ABD Hazine tahvil getirilerinin baskılanmasıyla gerileyerek yedi haftanın en düşük seviyesine yakın seyretti. Dolar endeksi 3 Mart’tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 90.856’ya kadar geriledikten sonra Asya piyasalarında 91.196 seviyesinden işlem gördü. Endeks bu ay yüzde 2.2 düşüş kaydetti.

Yabancı Bankalardan dolar kurunda artış beklentisi

Küresel piyasalarda doların zayıf seyrine devam etmesi, önümüzdeki dönemde indirim beklentilerinin sürmesine rağmen yüzde 19 seviyesindeki politika faizi TL’yi destekleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor. Birçok yabancı bankanın dolar/TL beklentisi yıl sonuna doğru değer kayıplarının belirginleşeceği senaryo içeriyor. Beklentiler arasında dolar/TL için 9 hatta 10 seviyesine değer kaybı bulunuyor. Ancak lokal bankacılar son dönemde dolardaki zayıf seyrin TL’ye ilişkin değer kaybı risklerini sınırlayan en önemli etken olduğunu konusunda hemfikirler.

Hazine'den Nisan'da 34 milyar liralık borçlanma

Hazine dün gerçekleştirdiği iki ihale ve bir kira sertifikası ihracı ile Nisan ayı borçlanma programını tamamladı. Hazine 33 milyar TL borçlanma öngördüğü aylık takvimini yaklaşık 34 milyar TL ile hedeflere yakın tamamladı. Piyasalarda veri gündemi zayıf seyrini sürdürürken geçen hafta gerçekleşen PPK kararı ardından bankanın enflasyon söylemleri açısından ay sonundaki enflasyon raporunun önemi arttı.

Enflasyon tahmini değişecek

TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9.4 seviyesinde, ancak ay sonunda enflasyon tahminini belirgin düzeyde artıracağı tahmin ediliyor. Ağbal döneminden daha erken faiz indirimi gerçekleştirileceğini öngören piyasanın beklentileri Reuters anketinde yüzde 11.6’dan yüzde 14.1’e çıktı. Enflasyon raporu 29 Nisan’da açıklanacak.

Faizin en az bir ay daha yüzde 19 ile dünyadaki en yüksek oranlardan biri olacağı bilgisi ile Hazine tahvil getirileri sınırlı gerilerken CDS’lerde geçen haftadan bugüne yaklaşık 60 baz puan düştükten sonra küresel piyasalardaki satış baskısıyla düne göre 10 baz puan yükseliş yaşandı.

Şubat ayında 300’ün altına kadar geriledikten sonra TCMB başkanının görevden alınmasıyla Mart sonunda 500 baz puana yaklaşan Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i dün 400 baz puanın altında iken bu saat 08.48’de 406/412 seviyesinde.

Piyasalarda salgının Türkiye ve dünya ekonomilerine etkisi de takip edilmeye devam ediliyor. Türkiye’de vaka sayısı iki gün düşüş kaydettikten sonra tekrar 60 binin üzerine çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı dün 346’ya yükselerek salgının yeni zirvesine çıktı. Salgında üç gündür ölümler 300 eşiğinin üzerinde gerçekleşiyor.

Aşılama çalışmalarına bakıldığında, ilk doz aşısını olanların sayısı bu sabah itibarıyla düne göre yaklaşık 187 bin artışla 12.5 milyona çıkarak nüfusun yüzde 15’ine ulaştı. İkinci doz aşısını olanların sayısı yaklaşık 36 bin artışla 7.9 milyon oldu.

128 Milyar dolar gündemde

Piyasalarda, ABD, AB Rusya ile ilişkiler ve 128 milyar dolarlık rezerv kaybı tartışmaları takip edilmeye devam ediliyor. Bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TBMM grup toplantısındaki konuşma da takip edilecek. Kabine’de bugün itibarıyla gerçekleşen revizyonlar da piyasada takip ediliyor. Piyasalar bugünkü değişimle kabinede bir süredir beklenen revizyonların tamamlanıp tamamlanmadığı sorusuna yanıt arıyor.