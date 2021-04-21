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BB Erzurumspor konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 90+6'da yıktı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 90+6'da Obertan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. BB Erzurumspor, bu sonuçla puanını 34'e çıkartırken; Yeni Malatyaspor 36 puanda kaldı.

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22. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Kubilay Kanatsızkuş'un bekletmeden vuruşunda kaleci Szumski gole izin vermedi.

28. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Ricardo Gomes topa kafayı vurdu ancak kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kontrol etti.

34. dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

39. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Ricardo Gomes kafayla topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, Gomes'in faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

54. dakikada Fofana'nın sol kanattan arka direğe açtığı ortaya yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top kaleci Szumski'de kaldı.

58. dakikada sol kanattan arka direğe doğru kullanılan serbest atışta Adem Büyük'ün vole vuruşunda top savunmadan sekerek Hadebe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun da vole vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

83. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.

90+2. dakikada Rashani soldan ceza sahasına girerken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Ali Palabıyık, VAR odasından gelen uyarı üzerine müdahalenin ceza sahası dışında yapıldığına işaret ederek penaltıyı iptal etti ve serbest vuruş kararı verdi. Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

90+6. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Ceza sahası yayı içinde topla buluşan Obertan'ın dönerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak filelere gitti: 1-0

Karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 kazandı.

BB Erzurumspor: 1 - 0 :Yeni Malatyaspor

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

BB Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal (Dk. 78 Rahman Buğra Çağıran), Omolo, Emrah Başsan, Obertan, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 61 Rashani), Ricardo Gomes (Dk. 68 Oltan Karakullukçu)

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya (Dk. 77 Bülent Cevahir), Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru (Dk. 69 Mallan), Ahmet lldız, Umut Bulut (Dk. 62 Mustafa Eskihellaç), Adem Büyük, Fofana, Kubilay Kanatsızkuş (Dk 78 Jetmir Topalli)

Gol: 90+6 Obertan (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Dk. 48 Ricardo Gomes, (BB Erzurumspor), Dk. 77 Karim Hafez (Helenex Yeni Malatyaspor)

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