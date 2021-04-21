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PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığınca yürütülen ikna çalışmaları kapsamında PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 55'e yükseldi

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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Terör örgütüne 2015'te katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri aktarılan açıklamada; 2021'de sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısının 55'e yükseldiği kaydedildi.

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