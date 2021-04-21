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Cüneyt Çakır, EURO 2020'de görev alacak

UEFA, Cüneyt Çakır ve ekibinin Euro 2020’de görev alacağını açıkladı.

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UEFA, EURO 2020'de görev alacak hakemlerin listesini açıkladı. UEFA tarafından açıklanan listede, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, 18 hakem arasında yer aldı.

UEFA EURO 2020'de görev alacak hakemler, yardımcı hakemler ve VAR hakemleri 10-13 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul'da kampa girecek.

Avrupa dışından hakem de olacak
Öte yandan EURO 2020'de Arjantinli hakem Fernando Rapallini'nin düdük çalacağı açıklandı. UEFA Başkanı Ceferin, "CONMEBOL ile takas yaparak hakemlerimizin tecrübelerini artıracağız." dedi. Karşılığında Jesus Gil Manzano'nun da ekibiyle birlikte Copa America'da görev alacağı kaydedildi.

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