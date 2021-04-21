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Adana'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü

Anadolu Ajansı

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Yaşar Menteş yönetimindeki 01 Y 6906 plakalı otomobil, Feke-Saimbeyli yolu Yeşilvadi mevkiinde İbrahim Türk idaresindeki 34 BTE 687 plakalı pikapla çarpıştı.

Kazada; otomobil şoförü Menteş ile araçtaki Dursun Gülay Menteş, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak Feke Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Emre Menteş ise müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Menteş'in kullandığı araçtaki yaralılardan durumu ağır olan Esra Yılmaz (30), ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken; Ayşe Yılmaz (5) ise ambulansla Adana'ya gönderildi.

Yaralanan pikap şoförü İbrahim Türk'ün tedavisi Kozan Devlet Hastanesinde sürüyor.

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